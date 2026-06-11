



Ντ. Τραμπ: Το Ιράν «θα πληρώσει το τίμημα» για το ναυάγιο των ειρηνευτικών συνομιλιών

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής – Υπό απειλή εκτροχιασμού οι προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/10/tramp-to-iran-tha-plhrosei-nayagio-eirhneytiko-synomilion

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή