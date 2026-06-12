Ντόναλντ Τραμπ: Ακυρώνει τις επιθέσεις στο Ιράν – Προαναγγέλλει ότι οριστικοποιείται συμφωνία
Axios: «Κατ’ αρχήν συμφωνία» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μέσω διαμεσολάβησης του Κατάρ
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