



Νορβηγία: Οι βουλευτές εκτελούν το viral «Viking row» για να στηρίξουν την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ

Η «κωπηλασία των Βίκινγκ» έχει γίνει το σήμα κατατεθέν της εθνικής Νορβηγίας με τους φίλους της ομάδας δίνουν παράσταση στις εξέδρες αλλά και σε όλα τα μέρη που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ

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