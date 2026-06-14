Νεκρά επτά στελέχη της Χεζμπολάχ μετά από τις νέες ισραηλινές επιθέσεις

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Νεκρά επτά στελέχη της Χεζμπολάχ μετά από τις νέες ισραηλινές επιθέσεις

Νεκρά επτά στελέχη της Χεζμπολάχ μετά από τις νέες ισραηλινές επιθέσεις

Την εκκένωση περιοχών του Νότου προς τον βορρά διέταξαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

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