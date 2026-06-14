Νεκρά επτά στελέχη της Χεζμπολάχ μετά από τις νέες ισραηλινές επιθέσεις
Την εκκένωση περιοχών του Νότου προς τον βορρά διέταξαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις
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