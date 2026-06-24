



Νίκος Χριστοδουλίδης: Άνευ προηγουμένου η εξαιρετική συνεργασία Κύπρου – ΗΠΑ

Τί ανέφερε στην ομιλία του στην δεξίωση της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο με αφορμή τα 250 χρόνια της επετείου Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

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