



Μικρό αεροπλάνο προσκρούει στο ψηλότερο κτήριο του Πεκίνου

Μικρό αεροσκάφος προσκρούει στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου: η αστυνομία αποκλείει την περιοχή, ζημιές και συντρίμμια στον CITIC Tower

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/26/small-plane-crashes-into-beijings-tallest-building

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή