Μικρό αεροπλάνο προσκρούει στο ψηλότερο κτήριο του Πεκίνου

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Μικρό αεροπλάνο προσκρούει στο ψηλότερο κτήριο του Πεκίνου

Μικρό αεροπλάνο προσκρούει στο ψηλότερο κτήριο του Πεκίνου

Μικρό αεροσκάφος προσκρούει στον ψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου: η αστυνομία αποκλείει την περιοχή, ζημιές και συντρίμμια στον CITIC Tower

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