Καύσωνας στη Γαλλία: Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Συναγερμός για δασικές πυρκαγιές
Νέο ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών τη νύχτα – Στους 40-45°C ο υδράργυρος στη Γαλλία την Τετάρτη 24 Ιουνίου
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