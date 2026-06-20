Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία (διπλωματικές πηγές)
Η κλιμάκωση της έντασης στον Λίβανο της τελευταίες ώρες απειλούσε να τινάξει στον αέρα τη συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/19/israhl-kai-xezmpolax-symfonhsan-se-ekexeiria
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels