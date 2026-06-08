Ισραήλ: Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από πυρά ισραηλινού παλαιστινιακής καταγωγής
«Τρομοκρατική επίθεση» κατά τον Νετανιάχου, «ηρωική πράξη» κατά την Χαμάς
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