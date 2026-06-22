



Θεαματικό φινάλε στο Γκραν Σλαμ Τζούντο του Ουλάν Μπατόρ

Ο Μουράο Σανσίρο κατέκτησε τον 9ο τίτλο του ενώ η Γιελιζαβέτα Λιτβινένκο νίκησε στα -78 kg – Χρυσά και για Πιρέλι, Αράι και Κιμ

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