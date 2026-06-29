Θεαματικό φινάλε βαρέων κατηγοριών τζούντο στο Τσινγκντάο

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Θεαματικό φινάλε βαρέων κατηγοριών τζούντο στο Τσινγκντάο

Θεαματικό φινάλε βαρέων κατηγοριών τζούντο στο Τσινγκντάο

Το Γκραν Πρι στο Τσινγκντάο ολοκληρώθηκε με λάμψη: χρυσό για Βαραπάγιου (-90κ.), Όλεκ, Σανγκαρίεφ, Στάρτσεβα (+78κ.) και επιστροφή Μπασάγιεφ στην κορυφή.

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