Θεαματικό φινάλε βαρέων κατηγοριών τζούντο στο Τσινγκντάο
Το Γκραν Πρι στο Τσινγκντάο ολοκληρώθηκε με λάμψη: χρυσό για Βαραπάγιου (-90κ.), Όλεκ, Σανγκαρίεφ, Στάρτσεβα (+78κ.) και επιστροφή Μπασάγιεφ στην κορυφή.
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