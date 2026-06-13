



Η SpaceX κάνει ντεμπούτο στο Nasdaq μετά τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία

Η SpaceX του Έλον Μασκ αρχίζει να διαπραγματεύεται στο Nasdaq με το σύμβολο SPCX, μετά την άντληση 75 δισ. δολαρίων που αποτιμά την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και διαστήματος σε περίπου 1,78 τρισ. δολαρίων.

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