



Η τέχνη δρόμου του Μουντιάλ επιστρέφει στο Ρίο ντε Τζανέιρο

Οι συνοικίες Τιζούκα και Σάουντζι στο Ρίο βάφουν τους δρόμους για το όνειρο της Βραζιλίας στο Μουντιάλ, κάνοντας ολόκληρα τετράγωνα πράσινα και κίτρινα έργα τέχνης.

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