



Η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή για το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει ο Μπαρνιέ

Δέκα χρόνια μετά το ιστορικό δημοψήφισμα: ο πρώην διαπραγματευτής του Brexit δηλώνει ότι η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το Λονδίνο δεν μπορεί να επιλέγει κατά βούληση τις πολιτικές της.

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