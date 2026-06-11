



Η Πόλη του Μεξικού μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα Μουντιάλ 2026 στο ιστορικό Αζτέκα

Η Πόλη του Μεξικού φιλοξενεί την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026: οι γηπεδούχοι αντιμετωπίζουν τη Νότια Αφρική στο ιστορικό Εστάδιο Αζτέκα, πρώτο γήπεδο που φιλοξενεί τρία εναρκτήρια ματς

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