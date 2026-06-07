



Η Ουκρανία εξαπολύει μαζική επίθεση με drones καθώς ο Πούτιν συναντά τον Σρέντερ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι «είναι ώρα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», αφού επιβεβαιώνει ότι διέταξε πλήγμα σε ρωσικούς στόχους, μεταξύ των οποίων ναυτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις

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