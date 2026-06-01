Η Ουκρανία έπληξε το διυλιστήριο Σαράτοφ και κόμβο ρωσικών αγωγών
Οι ουκρανικές δυνάμεις, σε απάντηση στους βομβαρδισμούς της ουκρανικής επικράτειας από τον ρωσικό στρατό, εξαπέλυσαν σειρά ισχυρών πληγμάτων σε στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής υποδομής
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