



Η νίκη της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ προκαλεί πανηγυρισμούς στη Λισαβόνα

Χιλιάδες οπαδοί στη Λισαβόνα γιορτάζουν το 5-0 της Πορτογαλίας επί του Ουζμπεκιστάν: ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκοράρει δύο φορές και γίνεται ο πρώτος με γκολ σε έξι Μουντιάλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/24/portugals-world-cup-victory-sparks-celebrations-in-lisbon

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή