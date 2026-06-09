



Η Ε.Ε. ανακοίνωσε ενίσχυση 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό

H επιδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Κεντρική Αφρική, όπου έχουν πλέον επιβεβαιωθεί πάνω από 500 κρούσματα

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