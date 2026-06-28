Η Ευρώπη συνεχίζει να καίγεται από θερμοκρασίες ρεκόρ
Το Παρίσι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους το Σαββατοκύριακο· αναβάλλεται και η Πορεία Υπερηφάνειας λόγω καύσωνα.
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