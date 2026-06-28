



Η Ευρώπη στέλνει διασώστες στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς – 1.430 έφτασαν οι νεκροί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να στέλνει βοήθεια στη Βενεζουέλα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της, μετά τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της Τετάρτης που άφησαν πάνω από 50.000 αγνοούμενους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

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