Η Ευρώπη εξετάζει την απαγόρευση των social media, πλήττονται κυρίως τα κορίτσια





Η Ευρώπη εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους εφήβους, με τα κορίτσια να είναι αυτά που επηρεάζονται περισσότερο

Η Βρετανία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα: τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κορίτσια τα χρησιμοποιούν πιο προβληματικά από τα αγόρια στην Ευρώπη.

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