Η ΕΕ μειώνει το χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουκρανίας λόγω ουγγρικής αντίστασης
Ουκρανία και Μολδαβία: η ΕΕ αλλάζει σχέδια λόγω Ουγγαρίας, ξεμπλοκάρει δύο αντί για πέντε ενταξιακά κεφάλαια πριν τις θερινές διακοπές.
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