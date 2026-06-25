



Η ΕΕ μειώνει το χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουκρανίας λόγω ουγγρικής αντίστασης

Ουκρανία και Μολδαβία: η ΕΕ αλλάζει σχέδια λόγω Ουγγαρίας, ξεμπλοκάρει δύο αντί για πέντε ενταξιακά κεφάλαια πριν τις θερινές διακοπές.

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