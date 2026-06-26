Η ΕΕ βάζει στο στόχαστρο Microsoft Azure και Amazon Web Services
Η Κομισιόν εξετάζει την υπαγωγή τους στους αυστηρούς κανόνες του Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές, με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά υπηρεσιών cloud
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