



Η Βουλγαρία σταματά τις παραδόσεις όπλων από τα αποθέματα του στρατού στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός Ρούμεν Ράντεφ ανακοίνωσε το τέλος της στρατιωτικής βοήθειας από τα αποθέματα των βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων, ζητώντας διπλωματική λύση για τον τερματισμό του πολέμου

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