



ΗΠΑ: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν έλαβε βίζα – Θα συμμετέχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η Ουάσινγκτον απέρριψε τις αιτήσεις για περισσότερα από δώδεκα μέλη του υποστηρικτικού προσωπικού και αξιωματούχους της ομοσπονδίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/06/hpa-h-podosfairikh-omada-toy-iran-elabe-biza-tha-symmetexei-kanonika-sto-pagkosmio-kypel

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή