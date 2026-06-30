Ελβετοί γιόντλερ κάνουν πρόβα σε δημόσια σιντριβάνια καθώς η Βασιλεία βιώνει καύσωνα
Εθνικό φεστιβάλ γιοντλ στη Βασιλεία μέσα σε καύσωνα: τραγούδια σε σιντριβάνια, διαγωνισμοί στην πόλη και φινάλε με παρελάσεις δρόμου
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