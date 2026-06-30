Ελβετοί γιόντλερ κάνουν πρόβα σε δημόσια σιντριβάνια καθώς η Βασιλεία βιώνει καύσωνα

notios xtypos

Ελβετοί γιόντλερ κάνουν πρόβα σε δημόσια σιντριβάνια καθώς η Βασιλεία βιώνει καύσωνα

Ελβετοί γιόντλερ κάνουν πρόβα σε δημόσια σιντριβάνια καθώς η Βασιλεία βιώνει καύσωνα

Εθνικό φεστιβάλ γιοντλ στη Βασιλεία μέσα σε καύσωνα: τραγούδια σε σιντριβάνια, διαγωνισμοί στην πόλη και φινάλε με παρελάσεις δρόμου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/29/swiss-yodellers-rehearse-in-public-fountains-as-basel-swelters

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις