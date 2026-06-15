



Ελβετία – Δημοψήφισμα: Καθαρή επικράτηση του «όχι» στο πληθυσμιακό όριο

Οι Ελβετοί κλήθηκαν στις κάλπες για να ψηφίσουν αν συμφωνούν ή όχι με την πρωτοβουλία «Όχι σε μια Ελβετία με 10 εκατομμύρια!», η οποία στοχεύει να διατηρήσει τον πληθυσμό της χώρας κάτω από τα 10 εκατομμύρια έως το 2050

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