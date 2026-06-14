



Ελβετία: Δημοψήφισμα για επιβολή ορίου πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι αποφασίζουν την Κυριακή αν θέλουν να τεθεί όριο στην πληθυσμιακή αύξηση – Προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις στην οικονομία και τις σχέσεις με την ΕΕ.

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