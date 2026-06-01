



Εκλογικός θρίαμβος για τον Ρόμπερτ Αμπέλα και το Εργατικό Κόμμα της Μάλτας

Οι ψηφοφόροι στη Μάλτα έδωσαν στο Εργατικό Κόμμα ιστορική τέταρτη συνεχόμενη εντολή – Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν καθαρή νίκη του Αμπέλα

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