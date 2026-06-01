Εκλογικός θρίαμβος για τον Ρόμπερτ Αμπέλα και το Εργατικό Κόμμα της Μάλτας

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Εκλογικός θρίαμβος για τον Ρόμπερτ Αμπέλα και το Εργατικό Κόμμα της Μάλτας

Εκλογικός θρίαμβος για τον Ρόμπερτ Αμπέλα και το Εργατικό Κόμμα της Μάλτας

Οι ψηφοφόροι στη Μάλτα έδωσαν στο Εργατικό Κόμμα ιστορική τέταρτη συνεχόμενη εντολή – Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν καθαρή νίκη του Αμπέλα

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