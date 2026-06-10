



Δολοφονία της Λιάννας: Η οργή μεγαλώνει, χιλιάδες στους δρόμους στο Παρίσι

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στο Παρίσι και ζητούν λογοδοσία και μεταρρυθμίσεις μετά τη δολοφονία της 11χρονης Λιάννα, επικρίνοντας τον χειρισμό της υπόθεσης από τις γαλλικές αρχές και τη Δικαιοσύνη.

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