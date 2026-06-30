Διπλά πρόστιμα καθώς ανήλικοι παρακάμπτουν την απαγόρευση social media στην Αυστραλία
Αυστραλία διπλασιάζει τα πρόστιμα στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων: επτά στα δέκα παιδιά μένουν ενεργά παρά την απαγόρευση για κάτω των 16, με τη Big Tech να κατηγορείται ότι κοροϊδεύει το μέτρο
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