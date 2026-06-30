Διπλά πρόστιμα καθώς ανήλικοι παρακάμπτουν την απαγόρευση social media στην Αυστραλία

notios xtypos

Διπλά πρόστιμα καθώς ανήλικοι παρακάμπτουν την απαγόρευση social media στην Αυστραλία

Διπλά πρόστιμα καθώς ανήλικοι παρακάμπτουν την απαγόρευση social media στην Αυστραλία

Αυστραλία διπλασιάζει τα πρόστιμα στις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων: επτά στα δέκα παιδιά μένουν ενεργά παρά την απαγόρευση για κάτω των 16, με τη Big Tech να κατηγορείται ότι κοροϊδεύει το μέτρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/29/fines-doubled-as-teenagers-outsmart-australias-world-first-social-media-ban

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#TechNews

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις