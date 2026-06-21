



Διαψεύδουν οι ΗΠΑ ότι το Ιράν ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, απειλεί να επιβάλει «διόδια» ο Τραμο

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο μπαράζ πληγμάτων στον νότιο Λίβανο το πρωί του Σαββάτου

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