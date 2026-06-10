Δεκάδες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία για τη δολοφονία της 11χρονης Λιαννά
Φερόμενος δράστης ένα πρόσωπο που είχε σε βάρος του πολλές καταγγελίες για σεξουαλική βία, χωρίς ωστόσο να έχουν ερευνηθεί ποτέ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/09/dekades-diadiloseis-se-oli-ti-gallia-gia-ti-dolofonia-tis-11xronis-lianna
Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1
Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live
Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels
#EuropeNews