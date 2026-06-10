



Δεκάδες διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία για τη δολοφονία της 11χρονης Λιαννά

Φερόμενος δράστης ένα πρόσωπο που είχε σε βάρος του πολλές καταγγελίες για σεξουαλική βία, χωρίς ωστόσο να έχουν ερευνηθεί ποτέ

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