Γουέντι Σέρμαν: Το Ιράν βγήκε ισχυρότερο από τον πόλεμο με ΗΠΑ και Ισραήλ
Η πρώην αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ τονίζει την ανάγκη διπλωματίας και επιστροφής της IAEA στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις
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