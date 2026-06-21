



Γνωρίστε τον Οσίτο, τον σκύλο διάσωσης που κερδίζει καρδιές στο Μουντιάλ

Ο σκύλος-διασώστης Οσίτο γίνεται απρόσμενος σταρ του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού, τραβώντας πλήθη, σέλφι και τα βλέμματα στα social media.

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