Γνωρίστε τον Οσίτο, τον σκύλο διάσωσης που κερδίζει καρδιές στο Μουντιάλ

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Γνωρίστε τον Οσίτο, τον σκύλο διάσωσης που κερδίζει καρδιές στο Μουντιάλ

Γνωρίστε τον Οσίτο, τον σκύλο διάσωσης που κερδίζει καρδιές στο Μουντιάλ

Ο σκύλος-διασώστης Οσίτο γίνεται απρόσμενος σταρ του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού, τραβώντας πλήθη, σέλφι και τα βλέμματα στα social media.

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