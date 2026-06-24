Γιγαντιαίο άγαλμα του Μέσι τιμά τον ήρωα του Μουντιάλ της Αργεντινής
Γιγαντιαίο γκράφιτι κοντά στο Μπουένος Άιρες και επιβλητικό άγαλμα στην Παταγονία αναδεικούν τον Λιονέλ Μέσι ως διαχρονικό σύμβολο ενότητας και περηφάνιας για τους Αργεντινούς στο Μουντιάλ.
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