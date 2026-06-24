Γιγαντιαίο άγαλμα του Μέσι τιμά τον ήρωα του Μουντιάλ της Αργεντινής

notios xtypos

Γιγαντιαίο άγαλμα του Μέσι τιμά τον ήρωα του Μουντιάλ της Αργεντινής

Γιγαντιαίο άγαλμα του Μέσι τιμά τον ήρωα του Μουντιάλ της Αργεντινής

Γιγαντιαίο γκράφιτι κοντά στο Μπουένος Άιρες και επιβλητικό άγαλμα στην Παταγονία αναδεικούν τον Λιονέλ Μέσι ως διαχρονικό σύμβολο ενότητας και περηφάνιας για τους Αργεντινούς στο Μουντιάλ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/23/giant-messi-statue-honours-argentinas-world-cup-hero

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

#Nocomment

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις