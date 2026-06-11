



Γιατί κατέρρευσε το πρόγραμμα 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ευρωπαϊκού μαχητικού επόμενης γενιάς;

Το Future Combat Air System ήταν το κοινό όραμα κυρίως της Γαλλίας και της Γερμανίας για την ευρωπαϊκή στρατιωτική ισχύ. Όχι μόνο την κατασκευή ενός νέου μαχητικού αλλά τη δημιουργία ενός εκτεταμένου και ανταγωνιστικού δικτύου πολεμικών αεροσκαφών, αισθητήρων και δορυφόρων.

Η Γερμανία ανακοίνωσε πως τερματίζει το κοινό πρόγραμμα με τη Γαλλία -ένα μεγάλο πλήγμα για την ευρωπαϊκή συνεργασία και μάλιστα σε μια περίοδο που η άμυνα της Γηραιάς Ηπείρου κρίνεται επιτακτική λόγω των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και της δήλωσης των Αμερικανών ότι θα περιορίσουν την στρατιωτική «ομπρέλα» στην Ευρώπη. Πώς φτάσαμε όμως μέχρι εδώ;

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