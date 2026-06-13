



Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: «Η διεύρυνση της ΕΕ πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική και την αξιοπιστία»

Ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία στην ευρωπαϊκή της πορεία, καλώντας παράλληλα σε επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων

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