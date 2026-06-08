



Γαλλία: Κτηνοτρόφοι νοικιάζουν αγελάδες, παράγουν γάλα και μειώνουν τα χρέη τους

Απέναντι στη διστακτικότητα των τραπεζών, κτηνοτρόφοι στρέφονται στη μίσθωση ζωικού κεφαλαίου

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