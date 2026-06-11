Β. Ζελένσκι: Πλήγμα σε ρωσικό στρατιωτικό εργοστάσιο με πύραυλο Flamingo
Ο Ουκρανός πρόεδρος δεσμεύεται να συνεχίσει τα πλήγματα σε ρωσικό έδαφος ως απάντηση στις μαζικές επιδρομές και ως μοχλό πίεσης για απευθείας συνομιλίες με το Κρεμλίνο
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