Βρυξέλλες: Συνάντηση στελεχών της Κομισιόν με τους Ταλιμπάν – ΜΚΟ κάνουν λόγο για «ντροπή»

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Βρυξέλλες: Συνάντηση στελεχών της Κομισιόν με τους Ταλιμπάν - ΜΚΟ κάνουν λόγο για «ντροπή»

Βρυξέλλες: Συνάντηση στελεχών της Κομισιόν με τους Ταλιμπάν – ΜΚΟ κάνουν λόγο για «ντροπή»

Στόχος των επαφών είναι ν επιτάχυνση των επαναπροωθήσεων Αφγανών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη

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