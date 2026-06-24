Βρυξέλλες: Συνάντηση στελεχών της Κομισιόν με τους Ταλιμπάν – ΜΚΟ κάνουν λόγο για «ντροπή»
Στόχος των επαφών είναι ν επιτάχυνση των επαναπροωθήσεων Αφγανών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη
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