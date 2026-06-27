



Βενεζουέλα – Σεισμός: Εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών – Χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι

Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, και συνιστούν μία από τις χειρότερες καταστροφές σε περισσότερο από έναν αιώνα – Στο Καράκας υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ για τον συντονισμό της αμερικανικής βοήθειας στα θύματα

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