Απροστάτευτος ο πληθυσμός της Γερμανίας – Κανένα κρατικό καταφύγιο λειτουργικό
Από περίπου 2.000 καταφύγια του Ψυχρού Πολέμου έχει διασωθεί μόνο το ένα τέταρτο. Ο σύλλογος Berliner Unterwelten επαναφέρει δύο καταφύγια σε λειτουργία για να στείλει μήνυμα
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