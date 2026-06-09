



Απροστάτευτος ο πληθυσμός της Γερμανίας – Κανένα κρατικό καταφύγιο λειτουργικό

Από περίπου 2.000 καταφύγια του Ψυχρού Πολέμου έχει διασωθεί μόνο το ένα τέταρτο. Ο σύλλογος Berliner Unterwelten επαναφέρει δύο καταφύγια σε λειτουργία για να στείλει μήνυμα

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