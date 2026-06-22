Ανταλαγή δημόσιων απειλών από ΗΠΑ και Ιράν καθώς διεξάγονται οι συνομιλίες τους στην Ελβετία

notios xtypos

Ανταλαγή δημόσιων απειλών από ΗΠΑ και Ιράν καθώς διεξάγονται οι συνομιλίες τους στην Ελβετία

Ανταλαγή δημόσιων απειλών από ΗΠΑ και Ιράν καθώς διεξάγονται οι συνομιλίες τους στην Ελβετία

Ο Τραμπ απειλεί με πλήγμα το Ιράν αν δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, ενώ ο Γκαλίμπαφ καλεί τις ΗΠΑ να προσέχουν τις δηλώσεις τους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ : http://gr.euronews.com/2026/06/21/antallagi-dimosion-apeilon-apo-ipa-kai-iran-kathos-diexagontai-oi-sinomilies-stin-elvetia

Γίνε συνδρομητής! ! https://www.youtube.com/c/euronewsGreek?sub_confirmation=1

Σε απευθείας μετάδοση από το euronews: https://www.youtube.com/c/euronewsGreek/live

Το euronews είναι διαθέσιμο σε 12 γλώσσες: https://www.youtube.com/user/euronewsnetwork/channels

Πηγή

Σχετικές δημοσιεύσεις