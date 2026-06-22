Ανταλαγή δημόσιων απειλών από ΗΠΑ και Ιράν καθώς διεξάγονται οι συνομιλίες τους στην Ελβετία
Ο Τραμπ απειλεί με πλήγμα το Ιράν αν δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, ενώ ο Γκαλίμπαφ καλεί τις ΗΠΑ να προσέχουν τις δηλώσεις τους
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