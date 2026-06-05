Αιμιλία Υψηλάντη: Ο χρόνος δεν θεραπεύει τις απώλειες, αλλά δεν έχω το δικαίωμα να μην μένω όρθια





Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αφηγούνται απλώς τη ζωή τους, αλλά μέσα από τις αναμνήσεις τους ξεδιπλώνουν ολόκληρες εποχές. Η Αιμιλία Υψηλάντη είναι μία από αυτούς.

Στο νέο επεισόδιο του The Greatest Stories, η σπουδαία ηθοποιός επιστρέφει στα παιδικά της χρόνια στην Αμαλιάδα, στις μυρωδιές της ελληνικής επαρχίας, στα βιβλία που σημάδεψαν την εφηβεία της και στις πρώτες εικόνες που γέννησαν μέσα της την αγάπη για την τέχνη. Μιλά για τη διαδρομή της στο Θέατρο Τέχνης, για τη συνάντησή της με μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, για την απώλεια της μοναχοκόρης της, Μαρίνας, αλλά και για το χρέος απέναντι στη ζωή και στους ανθρώπους που παραμένουν δίπλα μας.

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