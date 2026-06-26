Έρευνα: Οι καύσωνες απειλούν την υγεία εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη
Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται πλέον μόνο στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου
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