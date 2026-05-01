



Το Ισραήλ διέταξε ελληνόκτητο πλοίο να μην εκφορτώσει σιτηρά στη Χάιφα – Κλεμμένα τα θεωρεί το Κίεβο

Μετά από ημέρες διπλωματικής διαμάχης μεταξύ της Ουκρανίας και του Ισραήλ, ο ισραηλινός εισαγωγέας σιτηρών Zenziper δήλωσε ότι αναβάλλει την εκφόρτωση των σιτηρών από το ελληνόκτηρο πλοίο Panormitis που καταγγέλλεται ότι μεταφέρει κλεμμένα ουκρανικά σιτηρά για λογαριασμό της Ρωσίας

