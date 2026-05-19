



Ισπανία: Η Σακίρα κέρδισε τη δικαστική μάχη με την εφορία – Θα εισπράξει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ

Το δικαστήριο έκρινε ότι τα πρόστιμα ήταν παράνομα καθώς «βασίζονταν στην υπόθεση ότι είχε φορολογική έδρα στην Ισπανία για το οικονoμικό έτος 2011, γεγονός που δεν έχει αποδειχτεί»

