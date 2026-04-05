Ανασχηματισμός: Αυτοί είναι οι νέοι υπουργοί – Δομικές αλλαγές στο Αγροτικής Ανάπτυξης





Τα νέα πρόσωπα της κυβέρνησης ύστερα από τις παραιτήσεις των Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα και Δημήτρη Βαρτζόπουλου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αύριο στις 11 στο Προεδρικό Μέγαρο θα γίνει η ορκωμοσία των νέων υπουργών.

Συγκεκριμένα υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, διαδεχόμενος τον Κώστα Τσιάρα και Υφυπουργός ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Υπουργός Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο Ευάγγελος Τουρνάς, διαδεχόμενος τον Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στο υπουργείο Υγείας, το χαρτοφυλάκιο της Ψυχικής υγείας που μέχρι σήμερα κατείχε ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος θα κατανεμηθεί εσωτερικά.

